Ярославец взял телефон своей пожилой родственницы и перевел деньги себе на счет

СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-25T11:02:30+03:00

Изменить размер текста: A A

60-летняя жительница Заволжского района позвонила в полицию и рассказала, что у нее с карты пропало около 24 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что к этому имеет отношение 33-летний родственник пенсионерки. Он без зазрения совести взял ее мобильник, использовал приложение «Мобильный банк» и перевел деньги на свой счет. Мужчине пришлось во всем сознаться.

– Следственным отделом ОМВД России по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU