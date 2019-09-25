Ярославец взял телефон своей пожилой родственницы и перевел деньги себе на счет
Пенсионерка обратилась в полицию
Мужчина дал признательные показанияФото: Андрей РЯБЦЕВ
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60-летняя жительница Заволжского района позвонила в полицию и рассказала, что у нее с карты пропало около 24 тысяч рублей.
Правоохранители выяснили, что к этому имеет отношение 33-летний родственник пенсионерки. Он без зазрения совести взял ее мобильник, использовал приложение «Мобильный банк» и перевел деньги на свой счет. Мужчине пришлось во всем сознаться.
– Следственным отделом ОМВД России по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе ведомства.
Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU