2019-09-25T11:02:30+03:00
Происшествия

Ярославец взял телефон своей пожилой родственницы и перевел деньги себе на счет

Пенсионерка обратилась в полицию
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мужчина дал признательные показанияМужчина дал признательные показанияФото: Андрей РЯБЦЕВ
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60-летняя жительница Заволжского района позвонила в полицию и рассказала, что у нее с карты пропало около 24 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что к этому имеет отношение 33-летний родственник пенсионерки. Он без зазрения совести взял ее мобильник, использовал приложение «Мобильный банк» и перевел деньги на свой счет. Мужчине пришлось во всем сознаться.

– Следственным отделом ОМВД России по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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