Мэрия Ярославля: многодетные семьи получат полмиллиона на погашение ипотеки

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-25T10:10:04+03:00

Изменить размер текста: A A

С сегодняшнего дня вступает в силу Постановление Правительства РФ, в соответствии с которым многодетные семьи могут получить до 450 тысяч рублей на погашении ипотеки. Информация появилась на официальном портале города Ярославля.

- Средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если такая задолженность меньше указанной суммы, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование кредитом, - уточняют в мэрии.

Чтобы получить такую поддержку государства, нужно быть его гражданином, матерью или отцом, заемщиком по ипотеке и родить третьего или больше ребенка с января этого года по 31 декабря 2022.

С более подробной информацией вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU