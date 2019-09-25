Девочки, не ссорьтесь! В Ярославле женщина переломала подруге ребра и нос

СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-25T09:52:06+03:00

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В Заволжском районе Ярославля между двумя местными жительницами произошла эпичная драка, в ходе которой одна осталась со сломанным носом и ребрами. В дежурную часть позвонили медики, к которым избитую 40-летнюю мадам доставили с ушибами, тяжелыми травмами и характерным запахом.

Полицейские быстро нашли виновницу торжества и, соответственно, победительницу поединка. Оказалось, женщины вместе пили и поссорились. Да так, что 37-летняя подруга отправила свою собутыльницу на больничную койку.

На женщину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU