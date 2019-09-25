Ничего святого: в Рыбинске кто-то украл детскую инвалидную коляску

СЕГОДНЯ 09:35 2019-09-25T09:35:47+03:00

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В Рыбинске воры украли детскую инвалидную коляску. Средство передвижения, без которого не может обойтись ребенок с особенностями, забрали из подъезда дома на улице Гоголя.

Красно-черная коляска фирмы «Патрон» с коричневым мячиком в нижнем отсеке пропала между часом и четырьмя по полудню. Мама ребенка сразу обратилась в полицию, но надеется, что кто-то видел, кто забрал то, что ему не принадлежит.

Если вы знаете что-либо о пропаже, позвоните по номеру 8-920-106-14-07 и 8-920-103-41-42

ИСТОЧНИК KP.RU