Ничего святого: в Рыбинске кто-то украл детскую инвалидную коляску
Мать особенного ребенка просит свидетелей помощи
Фото: Рыбинская неделя/vk.com
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В Рыбинске воры украли детскую инвалидную коляску. Средство передвижения, без которого не может обойтись ребенок с особенностями, забрали из подъезда дома на улице Гоголя.
Красно-черная коляска фирмы «Патрон» с коричневым мячиком в нижнем отсеке пропала между часом и четырьмя по полудню. Мама ребенка сразу обратилась в полицию, но надеется, что кто-то видел, кто забрал то, что ему не принадлежит.
Если вы знаете что-либо о пропаже, позвоните по номеру 8-920-106-14-07 и 8-920-103-41-42
ИСТОЧНИК KP.RU