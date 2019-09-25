2019-09-25T09:05:34+03:00
Происшествия

В Ярославле поймали серийного похитителя шуруповертов

Мужчине с богатым уголовным прошлым проще продолжать воровать, чем устроиться на работу
Роман РЫЖИКОВ
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Мужчина питал слабость к инструментамМужчина питал слабость к инструментамФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ярославские полицейские задержали грозу оставленной без присмотра электротехники. Бывший зек проникал в чужие дома или на стройки и похищал оттуда дорогие инструменты. На девятый раз он попался.

В полицию обратился житель Ярославского района. Мужчина рассказал, что кто-то повредил дверь в его строящемся доме и вынес оттуда электрорубанок, два шуруповерта, циркулярку и шлифмашину. Все это – на 21 тысячу рублей. Правоохранители вредителя нашли. Им оказался 32-летний безработный мужчина, уже не раз привлекавшийся к уголовной ответственности. Вор признался еще в восьми таких же преступлениях.

Чтобы он ничего еще не украл, на время следствия его заключили под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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