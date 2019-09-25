В Ярославской области проходит прямая телефонная линия с полицией
В Ярославской области проходит прямая телефонная линия с руководителями МВД. Позвонить начальникам территориальных органов можно с 16 до 17, чтобы не отвлекать их от работы целый день, и задать интересующие вас вопросы. Сделать это может любой желающий.
ОМВД России по Дзержинскому городскому району
И.о. начальника подполковник полиции Магомедов Ренат Зейнуллаевич
телефон (4852) 59-14-21
ОМВД России по Фрунзенскому городскому району
Начальник подполковник полиции Маляков Андрей Николаевич
телефон (4852) 46-36-57
ОМВД России по Заволжскому городскому району
Помощник начальника - начальник ОРЛС подполковник внутренней службы Обичкин Василий Сергеевич
телефон (4852) 72-31-69
ОМВД России по Красноперекопскому городскому району
Начальник подполковник полиции Гуцев Андрей Вячеславович
телефон (4852) 21-51-54
ОМВД России по Кировскому городскому району
Начальник полковник полиции Хаванский Петр Евгеньевич
телефон (4852) 32-90-49
ОМВД России по Ленинскому городскому району
Начальник подполковник полиции Лошадкин Сергей Александрович
телефон (4852) 73-82-24
ОМВД России по Ярославскому району
Врио начальника подполковник полиции Грицай Михаил Олегович
телефон (4852) 21-44-45
МУ МВД России «Рыбинское»
Начальник полковник полиции Иванов Вадим Анатольевич
телефон (4855) 24-26-01
ОП "Пошехонский" МУ МВД России «Рыбинское»
Начальник подполковник полиции Бритов Алексей Викторович
телефон (48546) 2-18-81
Отдел МВД России по городскому округу город Переславль-Залесский
Врио начальника подполковник полиции Афонин Дмитрий Владимирович
телефон (48535) 3-55-02
МО МВД России «Некоузский»
Начальник подполковник полиции Козлов Вадим Владимирович
телефон (48547) 2-12-73
Отделение полиции "Брейтовское" МО МВД России "Некоузский"
Начальник майор полиции Чеботов Алексей Анатольевич
телефон (48545) 2-11-42
МО МВД России «Тутаевский»
Врио начальника подполковник полиции Федоров Дмитрий Юрьевич
телефон (48533) 2-11-21
Отделение полиции "Большесельское" МО МВД России "Тутаевский"
Начальник майор полиции Сальников Сергей Николаевич
телефон (48542) 2-13-53
ОМВД России по Ростовскому району
Врио начальника подполковник полиции Полушкин Владимир Вячеславович
телефон (48536) 6-13-38
ОМВД России по Угличскому району
Начальник подполковник полиции Курылев Михаил Петрович
телефон (48532) 5-01-25
ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району
Врио начальника подполковник полиции Полушкин Юрий Владимирович
телефон (48534) 2-01-02
ОМВД России по Даниловскому району
Врио начальника подполковник полиции Армеев Николай Викторович
телефон (48538) 5-10-44
ОМВД России по Некрасовскому району
Начальник подполковник полиции Бурутин Андрей Александрович
телефон (48531) 4-11-67
Отд. МВД России по Борисоглебскому району
Начальник подполковник полиции Гусев Сергей Анатольевич
телефон (48539) 2-15-44
Отд.МВД России по Мышкинскому району
Начальник полковник полиции Шокуров Алексей Валентинович
телефон (48544) 2-13-72
Отд. МВД России по Первомайскому району
Врио начальника майор полиции Грачев Андрей Николаевич
телефон (48549) 2-11-67
Отд. МВД России по Любимскому району
Начальник подполковник полиции Голубев Евгений Анатольевич
телефон (48543) 2-16-02
ИСТОЧНИК KP.RU