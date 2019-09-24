В Ярославле за аварию с пострадавшим осудили пьяного водителя

СЕГОДНЯ 20:42 2019-09-24T20:42:06+03:00

Наказание не помешает ему вернуться за руль Фото: Олег ЗОЛОТО

Он уже был лишен прав, когда устроил ДТП

Изменить размер текста: A A

47-летний житель Брейтовского района не скоро сядет за руль. Мужчину осудили за пьяную езду. Опять.

В июле этого года неадекватный водитель на «Жигулях» врезался во встречное «Рено». Водитель иномарки во время ДТП пострадал. На место приехали сотрудники, которые сразу же поняли – виновник аварии пьян. Это подтвердил алкотестер.

Оказалось, в ноябре прошлого года он уже попадался за пьяную езду. Суд назначил потенциальному убийце 340 часов исправительных работ и отстранил его от баранки на два с половиной года

Отметим, Ярославская прокуратура работает над выявлением опасных водителей, у которых имеются медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами. Их хотят лишать прав

ИСТОЧНИК KP.RU