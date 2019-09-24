Двое собутыльников в Данилове до смерти избили третьего

СЕГОДНЯ 19:37 2019-09-24T19:37:02+03:00

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Даниловские следователи передали в суд дело двух собутыльников, которые обвиняются в тяжком преступлении. Двое мужчин избили своего приятеля. Да так, что он скончался на месте.

Трагедия произошла еще в апреле этого года в одном из общежитий города. 51-летний мужчина и его 32-летний товарищ выпивали со своим 48-летним знакомым. Как это часто бывает, между пьяницами произошел конфликт, вспыхнула драка, двое набросились на одного. Град ударов повлек за собой непоправимые последствия, мужчина погиб.

Злоумышленники обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего

ИСТОЧНИК KP.RU