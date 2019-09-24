Двое собутыльников в Данилове до смерти избили третьего
Даниловские следователи передали в суд дело двух собутыльников, которые обвиняются в тяжком преступлении. Двое мужчин избили своего приятеля. Да так, что он скончался на месте.
Трагедия произошла еще в апреле этого года в одном из общежитий города. 51-летний мужчина и его 32-летний товарищ выпивали со своим 48-летним знакомым. Как это часто бывает, между пьяницами произошел конфликт, вспыхнула драка, двое набросились на одного. Град ударов повлек за собой непоправимые последствия, мужчина погиб.
Злоумышленники обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего
ИСТОЧНИК KP.RU