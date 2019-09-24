Стоимость проезда для пенсионеров в Ярославле тоже увеличится

СЕГОДНЯ 18:15 2019-09-24T18:15:03+03:00

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Вместе с ростом стоимости проезда в городском общественном транспорте Ярославля с 1 октября с 23 до 28 рублей увеличится и цена проезда для пенсионеров – до 14 рублей. Об этом на заседании Ярославской областной Думы 24 сентября сообщил начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Сергей Волканевский.

Вместе с этим цена льготных проездных для школьников и студентов останется на прежнем уровне: 550 рублей – на один вид транспорта, 700 рублей – на два вида.

Напомним, в мэрии признались, что ожидают оттока пассажиров из муниципального транспорта после того, как стоимость проезда в нем превысит цену поездки в маршрутке.

ИСТОЧНИК KP.RU