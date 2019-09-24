Ярославцев, имеющих противопоказания к вождению авто, хотят лишить прав

СЕГОДНЯ 17:20 2019-09-24T17:20:17+03:00

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Ярославская прокуратура активно работает над выявлением опасных водителей, у которых имеются медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами. Одним из претендентов на лишение является наркозависимый мужчина, осужденный с 2015 года.

- Кроме того выявлен 20-летний житель Дзержинского района, осужденный за незаконное приобретение психотропного средства в крупном размере. Врачебной комиссией ему поставлен диагноз «пагубное употребление психостимуляторов», - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Мужчина имеет водительское удостоверение со сроком действия до мая 2028 года.

В ходе проверки были выявлены еще несколько человек, имеющих аналогичные противопоказания к вождению. По данным фактам в суды направлены исковые заявления с требованием прекращения действия их водительских удостоверений.

ИСТОЧНИК KP.RU