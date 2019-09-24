2019-09-24T16:54:31+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали парня, который расплатился в магазине поддельными деньгами

Росгвардейцы передали его полиции
Екатерина РЯБЦЕВА
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Во Фрунзенском районе 22-летний местный житель зашел в магазин на Суздальском шоссе и что-то купил на двести рублей. На кассе он передал купюру номиналом две тысячи рублей, забрал сдачу и ушел. Оказалось, что деньги были поддельные.

– Сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, заступившим на охрану общественного порядка в данном районе, поступила ориентировка по розыску неизвестного мужчины, причастного к совершению данного преступления, – сообщили в ведомстве.

Позже правоохранители патрулировали район и задержали подозреваемого. У него с собой была еще одна поддельная купюра. Мужчину доставили в полицию для возбуждения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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