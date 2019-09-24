В Ярославле состоялось открытие ХХ Международного волковского фестиваля

СЕГОДНЯ 16:41 2019-09-24T16:41:49+03:00

За время фестиваля зрителям будет показано десять работ коллективов из разных стран мира. Фото: Правительство Ярославской области

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В Ярославле состоялось торжественное открытие юбилейного волковского фестиваля. Мероприятие проводится на территории региона в двадцатый раз. Юбилейная фестивальная программа совпала с началом 270-го сезона в первом русском театре.

- За семь дней зрителям будет показано десять работ коллективов из Эстонии, Франции, России. Свои постановки представят театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска, Воронежа, Барнаула, Республики Саха, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Также запланированы творческие встречи с драматургами и режиссерами.

Первым в программе фестиваля станет спектакль «Балеты Михаила Фокина», в исполнении труппы Пермского государственного академического театра оперы и балеты имени П. И. Чайковского. Завершением фестиваля станет постановка «Горе от ума» Новосибирского городского драматического театра.

ИСТОЧНИК KP.RU