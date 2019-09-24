2019-09-24T16:41:49+03:00
Звезды

В Ярославле состоялось открытие ХХ Международного волковского фестиваля

Фестивальная программа продлится семь дней
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
За время фестиваля зрителям будет показано десять работ коллективов из разных стран мира.За время фестиваля зрителям будет показано десять работ коллективов из разных стран мира.Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В Ярославле состоялось торжественное открытие юбилейного волковского фестиваля. Мероприятие проводится на территории региона в двадцатый раз. Юбилейная фестивальная программа совпала с началом 270-го сезона в первом русском театре.

- За семь дней зрителям будет показано десять работ коллективов из Эстонии, Франции, России. Свои постановки представят театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска, Воронежа, Барнаула, Республики Саха, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Также запланированы творческие встречи с драматургами и режиссерами.

Первым в программе фестиваля станет спектакль «Балеты Михаила Фокина», в исполнении труппы Пермского государственного академического театра оперы и балеты имени П. И. Чайковского. Завершением фестиваля станет постановка «Горе от ума» Новосибирского городского драматического театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стоимость проезда для пенсионеров в Ярославле тоже увеличится
Ярославцев, имеющих противопоказания к вождению авто, хотят лишить прав
В Ярославле задержали парня, который расплатился в магазине поддельными деньгами
Теплу быть! В Ярославле затопили котельные
В Ярославле на проспекте Ленина машина сбила пенсионерку
Насмешили всю страну: названия двух ярославских деревень могут быть признаны самыми веселыми в стране
В Ярославской области пропал молодой мужчина в футболке с волками и татуировкой на левой руке
Вроде не сезон: житель Рыбинска украл из подъезда велосипед
«Ростелеком» объявил о старте акции «Всё вместе»
Не трамвай, объедет. Иномарка на рельсах угодила в жесткое ДТП
Ярославец выпивал с девушкой и украл у нее дорогой телефон
В Ярославле задержали двух парней с 103 свертками с гашишем
В Ярославской области начался сбор налогов с жителей
В России составили рейтинг благосостояния: на каком месте жители Ярославской области
«Джокеры» переиграли «Локомотив»
Мэрию Ярославля обязали чистить сточные воды
Как таких земля носит? В Ярославле вынесли приговор подонку, который ограбил инвалида, ранил ребенка и ради развлечения убил человека с тростью