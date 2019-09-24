Теплу быть! В Ярославле затопили котельные
Батареи уже стали теплыми в детских садах, школах и больницах
ФОТО: Владимир Волков
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Во вторник, 24 сентября, в Ярославле наконец-то разожгли и затопили котлы и начали подачу теплоносителя в магистрали.
Первыми станут теплыми батареи в учреждениях социальной сферы – детских садах, школах и больницах, чуть позже тепло появится и в жилых домах ярославцев.
– При возникновении проблем, например, завоздушивании внутридомовых систем просьба сразу обращаться в единую диспетчерскую службу Ярославля по телефону 40-40-40, – написал на своей странице в соцсетях мэр Ярославля Владимир Волков.
ИСТОЧНИК KP.RU