Теплу быть! В Ярославле затопили котельные

СЕГОДНЯ 16:17 2019-09-24T16:17:58+03:00

Батареи уже стали теплыми в детских садах, школах и больницах

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Во вторник, 24 сентября, в Ярославле наконец-то разожгли и затопили котлы и начали подачу теплоносителя в магистрали.

Первыми станут теплыми батареи в учреждениях социальной сферы – детских садах, школах и больницах, чуть позже тепло появится и в жилых домах ярославцев.

– При возникновении проблем, например, завоздушивании внутридомовых систем просьба сразу обращаться в единую диспетчерскую службу Ярославля по телефону 40-40-40, – написал на своей странице в соцсетях мэр Ярославля Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU