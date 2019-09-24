2019-09-24T14:45:56+03:00
Общество

Насмешили всю страну: названия двух ярославских деревень могут быть признаны самыми веселыми в стране

Горе-Грязь и Бухалово включили в отборочный тур соревнования
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Два названия ярославских населенных пунктов могут оказаться самыми смешными в России.Два названия ярославских населенных пунктов могут оказаться самыми смешными в России.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ярославской области нашли одни из самых смешных названий деревень - Горе-Грязь и Бухалово. За них на карте региона зацепился глаз сотрудников сервиса путешествий Туту.ру, которые решили устроить всероссийское голосование за самые веселые названия населенных пунктов России.

- Летом 2018 года ребята из команды «Туту Автобусы» обновляли расписание и увидели столько забавных названий населенных пунктов, что не могли молчать. Мы организовали конкурс на самое веселое название. Тогда было всего 30 названий из 14 или 15 субъектов РФ, – рассказывает Сергей Пищулов, создатель сообщества путешественников Туту.ру. – Победителем стала пермская деревня Чуваки. После конкурса нам стали писать жители других регионов, предлагать свои веселые названия и спрашивать, почему их не было в конкурсе. Мы решили исправить ситуацию и провести действительно всероссийский конкурс, в котором бы были представлены все регионы России. Просмотрев десятки тысяч названий населенных пунктов, мы в итоге отобрали 100

Победителя выбут народным голосованием. Соревнование включает 10 туров, лидеры которых выйдут в финал. Ярославские деревни попали в четвертый раунд и поборются за победу с 8 претендентами на победу из других областей: Блинные Кучи (Смоленская область), Орешки (Московская область), Марс (Московская область), Будущее (Тверская область), Выдропужск (Тверская область), Большой Смердяч (Вологодская область), Адищево (Костромская область) и Раздирашки (Ивановская область). Проголосовать за ярославские названия можно с 23 по 28 сентября на сайте проекта «Российский населенный пункт с самым веселым названием - 2019» или на страничке Туту.ру в «ВКонтакте».

Из предыдущих туров в финал состязания уже вышли Мухоудеровка (Белгородская область), Хохотуй (Забайкальский край), Свиногорье (Республика Татарстан).

Окончательные итоги конкурса подведут в конце ноября 2019 года. Победитель получит от Туту.ру памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием - 2019».

Фото: Туту. ру.

Фото: Туту. ру.

Фото: Туту. ру.

Фото: Туту. ру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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