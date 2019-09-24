В Ярославской области пропал молодой мужчина в футболке с волками и татуировкой на левой руке

СЕГОДНЯ 13:34 2019-09-24T13:34:55+03:00

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Уже более 10 дней назад в деревне Стародворское Первомайского района Ярославской области пропал 34-летний мужчина. 14 сентября Александр Лукашеня вышел из дома и не вернулся. С собой он не взял ни денег, ни документов.

Александр был одет в серый жилет, черную футболку с волками, серые спортивные штаны и черные сланцы.

Он среднего роста – 176 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы светлые, глаза серо-зеленые.

На левой руке есть татуировка.

Может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Александра, звоните 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU