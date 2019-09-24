Вроде не сезон: житель Рыбинска украл из подъезда велосипед

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-24T12:11:24+03:00

Он уже был судим ранее

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33-летний житель Рыбинска украл из подъезда на улице Баженова Северного микрорайона велосипед. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

За помощью в полицию обратилась хозяйка «железного друга». Правоохранители нашли подозреваемого и выяснили, что он уже был судим ранее.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Мужчина во всем признался.

– В настоящее время устанавливается его причастность к совершению других аналогичных преступлений, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU