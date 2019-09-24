Вроде не сезон: житель Рыбинска украл из подъезда велосипед
Он уже был судим ранее
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33-летний житель Рыбинска украл из подъезда на улице Баженова Северного микрорайона велосипед. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.
За помощью в полицию обратилась хозяйка «железного друга». Правоохранители нашли подозреваемого и выяснили, что он уже был судим ранее.
По факту кражи возбудили уголовное дело. Мужчина во всем признался.
– В настоящее время устанавливается его причастность к совершению других аналогичных преступлений, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU