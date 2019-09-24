2019-09-24T11:32:39+03:00
Экономика

«Ростелеком» объявил о старте акции «Всё вместе»

Предложение позволяет объединить счета за мобильную связь, интернет, интерактивное телевидение
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Теперь не нужно следить за пополнением баланса каждой услуги отдельноТеперь не нужно следить за пополнением баланса каждой услуги отдельно
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Акция действует в Центральной России, и предложение позволяет объединить счета за мобильную связь, интернет, интерактивное телевидение и ежемесячно оплачивать фиксированную сумму, сообщает пресс-служба компании.

Теперь не нужно следить за пополнением баланса каждой услуги отдельно: все данные по оплате доступны в едином личном кабинете (ЕЛК) пользователя. Помимо того, что стоимость комплекта обойдётся дешевле услуг по отдельности, абоненты мобильной связи могут сэкономить и на звонках: вызовы внутри сети «Ростелекома» бесплатны по всей России.

«В работе нам встречаются разные клиенты, и у каждого из них свои запросы и потребности, а значит – своя уникальная история. Чтобы упростить управление услугами и, главное, их оплату, «Ростелеком» разработал пакетное предложение с мобильной связью «Всё вместе». Ведь самый легкий способ экономить на услугах связи – подключить всё единым пакетом и оплачивать одним счётом», - рассказал директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ерастов.

Подробности и условия подключения можно узнать на сайте компании, по телефону горячей линии 8-800-100-0-800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».

ИСТОЧНИК KP.RU

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