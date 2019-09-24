2019-09-24T11:21:02+03:00
Происшествия

Не трамвай, объедет. Иномарка на рельсах угодила в жесткое ДТП

В Ярославле «Логан» попал под «Пятерку»
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Первый Ярославский автопортал/vk.comФото: Первый Ярославский автопортал/vk.com
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В Ярославле на подъеме на «моторный» мост со стороны центра произошло ДТП: «Рено Логан» столкнулась с трамваем. Правильнее сказать, иномарка подставила морду под жесткий удар – моторный отсек «француза» серьезно пострадал. Ярославцы недоумевают, как водитель мог не заметить такое препятствие.

- Ехали два трамвая одновременно в разные стороны, - рассказала очевидец Мария Тереньтева. - Один он пропустил, а в другую сторону посмотреть забыл. Секунда и жарааа. На моих глазах произошло. Мужик в шоке конечно конкретном.

А вот участнику ДТП, которое произошло на днях в соседней Ивановской области повезло еще меньше: водитель не справился с управлением и улетел в реку. В такой-то мороз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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