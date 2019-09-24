2019-09-24T11:02:34+03:00
Происшествия

Ярославец выпивал с девушкой и украл у нее дорогой телефон

Она обратилась в полицию
Екатерина РЯБЦЕВА
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию Дзержинского района позвонила 22-летняя девушка. Она рассказала, что кто-то украл у нее дорогой телефон, стоимостью 21 тысяча рублей.

Правоохранители начали искать преступника и выяснили, что к краже причастен 24-летний ярославец.

Он выпивал с этой девушкой, а когда уходил, решил прихватить мобильник. Подозреваемый продал телефон.

– Следственным подразделением ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в полиции.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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