Ярославец выпивал с девушкой и украл у нее дорогой телефон
Она обратилась в полицию
Возбуждено уголовное делоФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию Дзержинского района позвонила 22-летняя девушка. Она рассказала, что кто-то украл у нее дорогой телефон, стоимостью 21 тысяча рублей.
Правоохранители начали искать преступника и выяснили, что к краже причастен 24-летний ярославец.
Он выпивал с этой девушкой, а когда уходил, решил прихватить мобильник. Подозреваемый продал телефон.
– Следственным подразделением ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в полиции.
Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU