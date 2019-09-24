2019-09-24T09:42:55+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали двух парней с 103 свертками с гашишем

Они планировали распространить наркотик путем закладок
Екатерина РЯБЦЕВА
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Сотрудники наркоконтроля остановили в Заволжском районе на улице Ляпидевского японский автомобиль «Митсубиши». В нем сидели двое парней – 23-х и 27-ми лет. С собой у молодых ярославцев были 103 свертка из фольгированной бумаги. Внутри свертков – вещество растительного происхождения.

Его отправили на исследования в экспертно-криминалистический центр, где и установили, что это гашиш.

– Данное наркотическое вещество предназначалась для дальнейшего распространения путем закладок, – пояснили в полиции.

Было возбуждено уголовное дело, началось расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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