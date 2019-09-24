2019-09-24T07:50:42+03:00
Спорт

«Джокеры» переиграли «Локомотив»

Финнам хватило первого периода, чтобы создать голевой запас для победы в Ярославле
Виктор ПОЛЯК
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Матч «Локомотив» - «Йокерит».Матч «Локомотив» - «Йокерит».Фото: Андрей КОМИССАРОВ
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В прошлой игре против «Витязя» наш «бронепоезд» в первом периоде просто начисто переигрывал подольских и только нерасторопность с завершениями выгодных моментов не позволила ярославцам сделать солидный голевой запас, позволяющий далее уверенно контролировать ход матча. Вот отсутствие реализации и стало тогда основой для поражения команды Крейга Мактавиша от «Витязя». Совсем другой пример преподали ярославцам финские «джокеры», показавшие умение максимально использовать выгодные моменты. Причем, эти выгодные для «Йокерита» моменты возникали, по большей части, не столько за счет хитроумных комбинаций или силового давления финнов, сколько за счет их умелых действий в центральной зоне и в зоне атаки.

Матч «Локомотив» - «Йокерит». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Матч «Локомотив» - «Йокерит».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Джокеры», словно играючи, читали немудреные передачи ярославцев при попытках организовать атаку и тут же создавали остроту у ворот Александра Лазушина. Уже на 5-й минуте финны прорвались к нам в зону, хлесткий бросок защитника, шайба от борта отлетает на «пятачок», а там наши защитники не накрывают финского форварда – 0:1.

Матч «Локомотив» - «Йокерит». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Матч «Локомотив» - «Йокерит».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

При внешне равной борьбе гол поверг наш «бронепоезд» в состояние грогги. Парни стали суетиться, чем облегчили финнам работу по добыванию шайбы. И уже в середине периода счет стал угрожающим для нас. Стефан Кронвалл неаккуратно сыграл клюшкой, угодив ей в голову финна, за что получил 2 минуты, а «джокеры» четко вывели защитника на бросок – 0:2.

Матч «Локомотив» - «Йокерит». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Матч «Локомотив» - «Йокерит».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Когда же под занавес периода финны еще раз с перехвата выкатили на Лазушина и довели счет до убийственного, Крейг Мактавиш для встряски команды заменил мало в чем повинного Лазушина на Илью Коновалова. Надо отметить, что Илья сумел сохранить свои ворота «сухими», но этого было мало. Гол в его ворота в конце матча был тогда, когда играли без вратаря. Для спасения игры нашим надо было забивать, а игровой сметки ярославские форварды не предъявили. Лишь защитнику Рушану Рафикову в конце второго периода удалось неожиданным сольным проходом застать финского вратаря врасплох и размочить счет. Но на этом успехи «бронепоезда» и закончились, что явно высветило вопрос о благополучии в подготовке и руководстве команды и Крейга Иактавиша в том числе.

«Локомотив» - «Йокерит» - 1:4(0:3;1:0;0:1)

Матч «Локомотив» - «Йокерит». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Матч «Локомотив» - «Йокерит».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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