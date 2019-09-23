2019-09-23T22:06:32+03:00
Общество

Мэрию Ярославля обязали чистить сточные воды

Сейчас грязь из ливневки попадает прямо в Волгу
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в соблюдении законодательства об охране вод в областном центре. - Установлено, что загрязненные стоки городской ливневой канализации поступают в Суринский коллектор и далее в реку Волгу без очистки,- отметили в ведомстве. В целях устранения выявленных нарушений природоохранный прокурор обратился в суд, который удовлетворил требования. В итоге мэрию обязали обеспечить нормальную очистку воды из ливневок. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как таких земля носит? В Ярославле вынесли приговор подонку, который ограбил инвалида, ранил ребенка и ради развлечения убил человека с тростью
«Использовались только три узла крепления из шести»: следователи закончили разбирательства по делу об улетевшем с детьми батуте
Ярославская Исландия: заволгой забил гейзер с горячей водой
Жители ЦФО на треть увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом
На выехавшего на встречку под Ярославлем водителя «Ниссана», устроившего ДТП с погибшими возбудили уголовное дело
На пороге стоматологической клиники в Ярославле умерла женщина
В ярославских школах из-за холода сокращают уроки
Ради тележки с элитным алкоголем: двое ярославцев отмечали Новый год и ограбили закрытый магазин
В Ярославле назвали три вида товара, на качество которых чаще всего жалуются горожане
Инструктор по вождению на глазах у прохожих «украл» у ребенка подарок на день рождения
В Ярославле у автобусов проверили тормоза, выхлопные газы и рулевое управление
На Республиканской улице в Ярославле принято только 5% работ
Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием
В Ярославле мужчина украл из недостроенного дома дорогие инструменты
Под Переславлем легковушка влетела под встречную фуру
В среду в Ярославле перекроют центр города
Тепло в дома ярославцев может начать поступать до 27 сентября
Иномарка вдребезги, еще одна в кювете: на рыбинской окружной лобовое ДТП
Пьяный житель Ярославской области угнал у грибника машину
На ярославского школьника возбудили уголовное дело за сообщение о ложном минировании
В Ярославле неделя начнется со снегопада