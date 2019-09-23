Мэрию Ярославля обязали чистить сточные воды
Сейчас грязь из ливневки попадает прямо в Волгу
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Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в соблюдении законодательства об охране вод в областном центре. - Установлено, что загрязненные стоки городской ливневой канализации поступают в Суринский коллектор и далее в реку Волгу без очистки,- отметили в ведомстве. В целях устранения выявленных нарушений природоохранный прокурор обратился в суд, который удовлетворил требования. В итоге мэрию обязали обеспечить нормальную очистку воды из ливневок. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры
ИСТОЧНИК KP.RU