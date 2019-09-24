В России составили рейтинг благосостояния: на каком месте жители Ярославской области

СЕГОДНЯ 08:30 2019-09-24T08:30:54+03:00

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Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают соотношение своих доходов и стоимости жизни. Для этого исследователи опросили более 90 тысяч человек. У людей спрашивали, достаточно ли они зарабатывают для комфортной жизни, устраивают ли их цены в магазинах, тарифы ЖКХ. Оценить все это можно было по10-балльной шкале, где отметка 1 обозначала, что респондент полностью не согласен, а 10 - полностью согласен с указанными утверждениями.

Итогом стал рейтинг, в который вошли 200 городов. В том числе, Ярославль и Рыбинск. Показатели у участников из Ярославской области не праздничные. Столица региона оказалась на 115 месте. Жители Ярославля оценили свою обеспеченность в 3,7 балла. А Рыбинск - на 152 месте с заработанными 3,3 баллами. В обоих городах эти показатели ухудшились по сравнению с прошлым годом, когда оценки были соответственно 4,3 и 3,9 балла.

Кстати, самыми обеспеченными, судя по опросам, себя чувствуют жители города Кудрово Ленинградской области, которые оценили свои доходы на 5,8 баллов, а самыми бедными - жители города Шахты Ростовской области, поставившие своим доходам 2,4 балла. В среднем по стране респонденты оценили свое благосостояние на 3,9 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU