В Ярославской области начался сбор налогов с жителей

СЕГОДНЯ 09:02 2019-09-24T09:02:11+03:00

По закону, заплатить налоги нужно до 2 декабря. Фото: Правительство Ярославской области

В налоговой рассказали, до какого числа нужно заплатить, чтобы не капали пени

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В Ярославской области началась рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов - транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц за 2018 год.

- Часть жителей региона получит документ в электронном формате – в «Личном кабинете». Остальные – почтовым сообщением, - уточнили в правительстве региона.

По закону, заплатить налоги нужно до 2 декабря.

- В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации уведомления считаются полученными по истечении шести дней с даты отправки заказного письма. Собственникам имущества необходимо своевременно прийти за документами в отделения связи по месту жительства, - рассказали в налоговой службе.

Специалисты добавили, что с этого года информация, необходимая для перечисления налогов, указывается непосредственно в уведомлении. Отдельной квитанции нет. В заказном письме есть QR-код, штрих-код и уникальный индекс документа (УИН), с помощью которых можно легко провести оплату, в том числе в режиме онлайн. При использовании электронного сервиса ФНС России «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» для формирования платежных документов и оплаты достаточно ввести номер УИН.

ИСТОЧНИК KP.RU