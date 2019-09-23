Как таких земля носит? В Ярославле вынесли приговор подонку, который ограбил инвалида, ранил ребенка и ради развлечения убил человека с тростью

СЕГОДНЯ 20:49 2019-09-23T21:05:46+03:00

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В Ярославле вынесли приговор 19-летнему подонку, который совершил самые мерзкие преступления. Как рассказали в Следственным отделе по Фрунзенскому району Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области в октябре прошлого года он напал на троих человек.

Сначала преступник потребовал деньги у сидящего у подъезда инвалида первой группы с тростью. Мужчина ответил отказом. В ответ злоумышленник ударил инвалида в лицо и по рукам ножом, выхватил у мужчины всю наличность, которая к того была - 50 рублей. К счастью, пострадавший выжил. А вот второму пожилому мужчине с тростью, которого некоторое время спустя встретил преступник, не повезло.

- Злоумышленник подошел к нему и беспричинно, из хулиганских побуждений нанес удары ножом в живот и голову. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался, - рассказали в СУ СКР по Ярославской области

В этот же день он напал на подростка - потребовал у мальчишки деньги и ударил ножом в шею. Парнишке удалось сбежать от преступника.

К счастью, преступника нашли. Причем, помог в этом случайный свидетель последнего преступления.

- Он начал преследовать нападавшего на автомобиле и сообщил сотрудникам полиции координаты его нахождения, после чего осужденный был задержан, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Теперь подонка ждет наказание за все злодеяния. Суд признал его виновным в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. Преступник отправится за решетку на 14 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU