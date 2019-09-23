2019-09-23T21:05:46+03:00
Происшествия

Как таких земля носит? В Ярославле вынесли приговор подонку, который ограбил инвалида, ранил ребенка и ради развлечения убил человека с тростью

Свои преступления мерзавец совершил подряд в октябре прошлого года
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Преступник отправится за решетку на 14 лет.Преступник отправится за решетку на 14 лет.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Ярославле вынесли приговор 19-летнему подонку, который совершил самые мерзкие преступления. Как рассказали в Следственным отделе по Фрунзенскому району Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области в октябре прошлого года он напал на троих человек.

Сначала преступник потребовал деньги у сидящего у подъезда инвалида первой группы с тростью. Мужчина ответил отказом. В ответ злоумышленник ударил инвалида в лицо и по рукам ножом, выхватил у мужчины всю наличность, которая к того была - 50 рублей. К счастью, пострадавший выжил. А вот второму пожилому мужчине с тростью, которого некоторое время спустя встретил преступник, не повезло.

- Злоумышленник подошел к нему и беспричинно, из хулиганских побуждений нанес удары ножом в живот и голову. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался, - рассказали в СУ СКР по Ярославской области

В этот же день он напал на подростка - потребовал у мальчишки деньги и ударил ножом в шею. Парнишке удалось сбежать от преступника.

К счастью, преступника нашли. Причем, помог в этом случайный свидетель последнего преступления.

- Он начал преследовать нападавшего на автомобиле и сообщил сотрудникам полиции координаты его нахождения, после чего осужденный был задержан, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Теперь подонка ждет наказание за все злодеяния. Суд признал его виновным в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. Преступник отправится за решетку на 14 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэрию Ярославля обязали чистить сточные воды
«Использовались только три узла крепления из шести»: следователи закончили разбирательства по делу об улетевшем с детьми батуте
Ярославская Исландия: заволгой забил гейзер с горячей водой
Жители ЦФО на треть увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом
На выехавшего на встречку под Ярославлем водителя «Ниссана», устроившего ДТП с погибшими возбудили уголовное дело
На пороге стоматологической клиники в Ярославле умерла женщина
В ярославских школах из-за холода сокращают уроки
Ради тележки с элитным алкоголем: двое ярославцев отмечали Новый год и ограбили закрытый магазин
В Ярославле назвали три вида товара, на качество которых чаще всего жалуются горожане
Инструктор по вождению на глазах у прохожих «украл» у ребенка подарок на день рождения
В Ярославле у автобусов проверили тормоза, выхлопные газы и рулевое управление
На Республиканской улице в Ярославле принято только 5% работ
Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием
В Ярославле мужчина украл из недостроенного дома дорогие инструменты
Под Переславлем легковушка влетела под встречную фуру
В среду в Ярославле перекроют центр города
Тепло в дома ярославцев может начать поступать до 27 сентября
Иномарка вдребезги, еще одна в кювете: на рыбинской окружной лобовое ДТП
Пьяный житель Ярославской области угнал у грибника машину
На ярославского школьника возбудили уголовное дело за сообщение о ложном минировании
В Ярославле неделя начнется со снегопада