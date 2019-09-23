«Использовались только три узла крепления из шести»: следователи закончили разбирательства по делу об улетевшем с детьми батуте
Услуга не отвечала требованиям безопасности. К такому выводу пришли следователи СК России по Ярославской области, проведя проверку ситуации с улетевшим в Рыбинске надувным батутом.
- Для установки и крепления надувной конструкции использовались только три узла крепления из шести, остальные находились в непригодном для эксплуатации состоянии. В качестве операторов батута были привлечены несовершеннолетние, не прошедшие соответствующих подготовки. Не организовано проведение после установки батута ежедневных контрольных проверок правильности монтажа и установки всех элементов, - перечисляют следователи выявленные нарушения.
Заведенное на владелицу аттракциона уголовное дело передали в суд. Теперь предпринимательнице грозит крупный штраф, а возможно даже лишение свободы - до 6 лет.
Напомним, происшествие случилось 20 июня. Конструкция поднялась вверх примерно на пять метров. В это время на ней находились дети. Двухлетняя девочка упала с высоты и получила серьезные травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU