Ярославская Исландия: заволгой забил гейзер с горячей водой
В дежурно-диспетчерской службе сказали, что это авария на тепловых сетях
ФОТО: Анна Савченко
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В Заволжском районе Ярославля случилась коммунальная авария. На участке, где идут ремонтные работы, забил гейзер с горячей водой в несколько этажей.
Это произошло на улице Орджоникидзе рядом с домом №10. Местные жители начали шутить, что отопление наконец-то дали, только не туда.
Автор видео, которое появилось в сетях, утверждает, что трубы недавно уже меняли на новые.
В дежурно-диспетчерской службе пояснили, что случилась авария на тепловых сетях, ее уже устраняют.
В какие сроки ликвидируют последствия ЧП, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU