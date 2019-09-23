Ярославская Исландия: заволгой забил гейзер с горячей водой

СЕГОДНЯ 17:49 2019-09-23T17:55:16+03:00

В дежурно-диспетчерской службе сказали, что это авария на тепловых сетях

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В Заволжском районе Ярославля случилась коммунальная авария. На участке, где идут ремонтные работы, забил гейзер с горячей водой в несколько этажей.

Это произошло на улице Орджоникидзе рядом с домом №10. Местные жители начали шутить, что отопление наконец-то дали, только не туда.

Автор видео, которое появилось в сетях, утверждает, что трубы недавно уже меняли на новые.

В дежурно-диспетчерской службе пояснили, что случилась авария на тепловых сетях, ее уже устраняют.

В какие сроки ликвидируют последствия ЧП, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU