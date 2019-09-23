Жители ЦФО на треть увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом

СЕГОДНЯ 17:32 2019-09-23T17:32:39+03:00

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Банк ВТБ проанализировал активность своих розничных клиентов в период с 1 июня по 31 августа 2019 г., сравнив ее с летними месяцами прошлого года. В этом году число туристов, выбравших зарубежный отдых, выросло на 31%. Количество жителей Центрального федерального округа, выехавших за границу, увеличилось на 29%, а их транзакций - на 34%. Всего жители округа потратили за пределами страны 13,4 млрд рублей, что на 5% больше, чем годом ранее.

Средний чек по карточным транзакциям составил в этом году 4 тысячи рублей, лидером по данному показателю стала Италия (7,7 тыс. рублей). Третий год подряд наибольшее число операций клиенты банка совершают в Испании, Беларуси, Турции, Италии и США.

Расходы туристов из Центрального федерального округа в период летних отпусков в топ-30 стран увеличились в супермаркетах на 20%, в ресторанах и барах - на 19%. На 26% вырос интерес к посещению театров, концертов и кино. Максимальное число транзакций в этих категориях как обычно было совершено в Испании и Италии.

А вот покупки в магазинах одежды и обуви увеличились всего на 3%, объем трат на аренду авто - на 5%, при этом на заправках обороты увеличились сразу на 13%.

ИСТОЧНИК KP.RU