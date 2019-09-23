2019-09-23T17:32:39+03:00
Экономика

Жители ЦФО на треть увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом

Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк ВТБ проанализировал активность своих розничных клиентов в период с 1 июня по 31 августа 2019 г., сравнив ее с летними месяцами прошлого года. В этом году число туристов, выбравших зарубежный отдых, выросло на 31%. Количество жителей Центрального федерального округа, выехавших за границу, увеличилось на 29%, а их транзакций - на 34%. Всего жители округа потратили за пределами страны 13,4 млрд рублей, что на 5% больше, чем годом ранее.

Средний чек по карточным транзакциям составил в этом году 4 тысячи рублей, лидером по данному показателю стала Италия (7,7 тыс. рублей). Третий год подряд наибольшее число операций клиенты банка совершают в Испании, Беларуси, Турции, Италии и США.

Расходы туристов из Центрального федерального округа в период летних отпусков в топ-30 стран увеличились в супермаркетах на 20%, в ресторанах и барах - на 19%. На 26% вырос интерес к посещению театров, концертов и кино. Максимальное число транзакций в этих категориях как обычно было совершено в Испании и Италии.

А вот покупки в магазинах одежды и обуви увеличились всего на 3%, объем трат на аренду авто - на 5%, при этом на заправках обороты увеличились сразу на 13%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Использовались только три узла крепления из шести»: следователи закончили разбирательства по делу об улетевшем с детьми батуте
Ярославская Исландия: заволгой забил гейзер с горячей водой
На выехавшего на встречку под Ярославлем водителя «Ниссана», устроившего ДТП с погибшими возбудили уголовное дело
На пороге стоматологической клиники в Ярославле умерла женщина
В ярославских школах из-за холода сокращают уроки
Ради тележки с элитным алкоголем: двое ярославцев отмечали Новый год и ограбили закрытый магазин
В Ярославле назвали три вида товара, на качество которых чаще всего жалуются горожане
Инструктор по вождению на глазах у прохожих «украл» у ребенка подарок на день рождения
В Ярославле у автобусов проверили тормоза, выхлопные газы и рулевое управление
На Республиканской улице в Ярославле принято только 5% работ
Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием
В Ярославле мужчина украл из недостроенного дома дорогие инструменты
Под Переславлем легковушка влетела под встречную фуру
В среду в Ярославле перекроют центр города
Тепло в дома ярославцев может начать поступать до 27 сентября
Иномарка вдребезги, еще одна в кювете: на рыбинской окружной лобовое ДТП
Пьяный житель Ярославской области угнал у грибника машину
На ярославского школьника возбудили уголовное дело за сообщение о ложном минировании
В Ярославле неделя начнется со снегопада