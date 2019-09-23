2019-09-23T16:30:52+03:00
Происшествия

На выехавшего на встречку под Ярославлем водителя «Ниссана», устроившего ДТП с погибшими возбудили уголовное дело

Водитель «Чери» и его пассажир скончались от удара
Екатерина РЯБЦЕВА
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего водителя «Ниссана».

В воскресенье, 22 сентября, около 8.30 утра он двигался по трассе Москва-Холмогоры и на 276 километре выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с автомобилем «Чери». 29-летний водитель «Чери» и 34-летний пассажир погибли на месте.

– В соответствии уголовным кодексом предусмотрено максимальное наказание –лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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