Ради тележки с элитным алкоголем: двое ярославцев отмечали Новый год и ограбили закрытый магазин

СЕГОДНЯ 15:12 2019-09-23T15:12:23+03:00

Мужчины не учли, что может сработать сигнализация

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1 января 2019 года двое жителей Дзержинского района встретились, чтобы пойти за выпивкой.

Магазин был закрыт, и мужчинам пришла идея разбить и открыть дверь и взять то, что им нужно. Через какое-то время они вывезли на тележке 14 бутылок виски, рома, текилы и джина на сумму более 11 тысяч рублей.

В торговой точке сработала сигнализация, и на место прибыли охранники, которые задержали 35-летнего рецидивиста и не судимого 26-летнего ярославца. Отмечающих Новый год передали полиции, а алкоголь вернули в магазин.

По 158 статье было возбуждено уголовное дело.

– При назначении наказания в качестве смягчающих вину обстоятельств учтены признание вины, раскаяние в содеянном, в отношении 35-летнего соучастника в качестве отягчающего обстоятельства учтен рецидив преступлений, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

26-летний преступник отправится за решетку на 1 год и 6 месяцев, а второй – на 1 год и 9 месяцев. Условно испытательный срок для обоих – 1 год и 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU