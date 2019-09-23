2019-09-23T14:21:53+03:00
Общество

В Ярославле назвали три вида товара, на качество которых чаще всего жалуются горожане

Данные предоставил сектор по защите прав потребителей мэрии
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Самым распространенным товаром, на который жалуются ярославцы, стали сотовые телефоны.Самым распространенным товаром, на который жалуются ярославцы, стали сотовые телефоны.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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В мэрии Ярославля рассказали, с какими жалобами чаще всего обращаются горожане в сектор по защите прав потребителей. По словам начальника управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма Натальи Скорюковой, больше всего обращений от ярославцев приходит на качество сотовых телефонов, обуви и мебели.

- В целом за некачественные товары и услуги за девять месяцев этого года продавцы в добровольном порядке вернули ярославцам около 2 миллионов рублей, - уточнила Скорюкова.

По ее словам, в сектор по защите прав потребителей с начала года с письменными жалобами обратилось 428 человек. Еще 4352 ярославца получили консультацию по телефону горячей линии: (4852)40-49-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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