Инструктор по вождению на глазах у прохожих «украл» у ребенка подарок на день рождения

СЕГОДНЯ 14:06 2019-09-23T14:56:03+03:00

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В рыбинских социальных сетях появилось обращение родителей мальчика, у которого в день рождения украли баскетбольный мяч. Женщина рассказала душещипательную историю о том, как ее сын чеканил подарок возле магазина на улице Плеханова, пока она ушла за покупками.

- Вдруг под мяч попал камешек, и он отскочил в сторону проезжей части, перекатился через всю проезжую часть и остановился на противоположной стороне, - говорит женщина.

По словам матери, мячик прикатился к припаркованной у обочины учебной машины. Ребенок окликнул мужчин, который стояли рядом с авто, но они не отреагировали. Тогда на помощь мальчику пришел пожилой мужчина, который посоветовал мальчику перебежать через дорогу и забрать свой подарок. мальчику перебежать через дорогу и забрать свой подарок.

- Когда сын стал подбегать к машине, увидав ег, водитель сел в неё и уехал!

Женщина написала заявление в полицию, ведь день рождения ее сына был испорчен. Мальчик так долго ждал своего 13-летия, чтобы получить баскетбольный мяч, который увез инструктор.

- Может, у вас есть чувство совести и, может, вы не понимаете…- взывает женщина.

Мать ребенка предположила, что инструктор таким образом захотел наказать ее сына за грубое нарушении ПДД. Сама она "понимает", что ребенок не должен играть у проезжей части.

Мы связались с мужчиной, и вот как ситуация выглядит с противоположной позиции.

- Я сидел с учеником, разбирал ошибки, - рассказал инструктор КП-Ярославль через своего друга. – Слышу, что-то шваркнуло об машину, но особого значения не придал. Только минут через десять вышел и увидел мяч под машиной. Оглянулся по сторонам – никого не было. Я его и закинул в багажник.

А потом знакомые показали пост в «Подслушано». друг инструктора утверждает, что мужчина нашел автора сообщения и связался с женщиной в соцсетях. Сегодня мячик вернули имениннику

ИСТОЧНИК KP.RU