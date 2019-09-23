В Ярославле у автобусов проверили тормоза, выхлопные газы и рулевое управление

СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-23T14:03:06+03:00

Если загрязняющие вещества превышали норму, то сотрудники ГИБДД составляли акт об административном правонарушении Фото: Мэрия Ярославля

С начала года в городе произошло 34 происшествия с общественным транспортом

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В Ярославле на конечной остановке у торгового центра «Ярославский Вернисаж» сотрудники ГИБДД в рамках операции «Автобус» проверили общественный транспорт.

С начала этого года в городе произошло 34 происшествия с автобусами. Большинство из них случилось по вине водителей.

У прибывших на конечную автобусов специальным прибором проверили выхлопные газы на предмет загрязняющих веществ. Если они превышали норму, то сотрудники ГИБДД составляли протокол об административном правонарушении.

Также они проверили тормозную систему, состояние шин, рулевое управление и световые приборы.

ИСТОЧНИК KP.RU