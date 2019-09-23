2019-09-23T13:51:14+03:00
Общество

На Республиканской улице в Ярославле принято только 5% работ

Мэр Владимир Волков настаивает на внесении подрядчика в черные списки
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На Республиканской улице в Ярославле принято и оплачено работ на 6 миллионов рублей. В то время, как общая стоимость контракта на ремонт этой дороги составляет 118 миллионов.

Такую статистику на общегородском совещании в мэрии 23 сентября озвучил исполняющий обязанности директора ДГХ Ярослав Овчаров. Также он добавил, что общая готовность ремонта сейчас составляет около 70%. Однако постоянно находятся замечания по качеству выполнения, которые подрядчик должен устранить.

- Организацию ДЭП-57, которая выполняет работы, надо вносить во все списки, чтобы больше в городе она в ремонтах не участвовала, - отрезал на совещании мэр Владимир Волков.

Напомним, работы на Республиканской улице стартовали 1 июля. Полностью завершиться ремонт здесь должен к 20 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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