В Ярославле мужчина украл из недостроенного дома дорогие инструменты
В Дзержинском районе Ярославля неработающий 33-летний мужчина украл из строящегося дома строительные инструменты более чем на 13 тысяч рублей.
Хозяин жилища обратился в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали подозреваемого. Он рассказал, что вскрыл дверь, зашел во внутрь и вынес строительный инструмент.
– Следственным отделом ОМВД России по Дзержинскому району возбуждено уголовное дело, – пояснили в ведомстве.
Часть украденного удалось вернуть хозяину.
В настоящий момент полицейские выясняют, причастен ли подозреваемый к другим преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU