В Ярославле мужчина украл из недостроенного дома дорогие инструменты

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-23T12:38:10+03:00

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В Дзержинском районе Ярославля неработающий 33-летний мужчина украл из строящегося дома строительные инструменты более чем на 13 тысяч рублей.

Хозяин жилища обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали подозреваемого. Он рассказал, что вскрыл дверь, зашел во внутрь и вынес строительный инструмент.

– Следственным отделом ОМВД России по Дзержинскому району возбуждено уголовное дело, – пояснили в ведомстве.

Часть украденного удалось вернуть хозяину.

В настоящий момент полицейские выясняют, причастен ли подозреваемый к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU