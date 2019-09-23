Под Переславлем легковушка влетела под встречную фуру
В минувшее воскресенье, 22 сентября, ранним утром в Ярославской области произошло ДТП с участием фуры и легковушки. На трассе «Холмогоры» в Переславском районе около 5:30 «ВАЗ 2112» столкнулся со «Сканией». По предварительным данным, легковушка выехала на полосу встречного движения, где врезалась в большегруз. Удар был таким сильным, что автомобиль восстановлению не подлежит.
За рулем «двенашки» находился 49-летний мужчина. В результате ДТП он госпитализирован с травмами 44-летний водитель грузовика с цистерной не пострадал.
Напомним, в воскресенье в Ярославской области во встречном ДТП погибли двое мужчин.
Сегодня, в понедельник, 23 сентября, на рыбинской окружной произошло еще одно встречное столкновение. По предварительным данным, пострадали три человека
ИСТОЧНИК KP.RU