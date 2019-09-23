2019-09-23T12:19:34+03:00
Происшествия

Под Переславлем легковушка влетела под встречную фуру

Водитель «двенашки» госпитализирован
Роман РЫЖИКОВ
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Машина не подлежит восстановлениюМашина не подлежит восстановлениюФото: УМВД по Ярославской области
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В минувшее воскресенье, 22 сентября, ранним утром в Ярославской области произошло ДТП с участием фуры и легковушки. На трассе «Холмогоры» в Переславском районе около 5:30 «ВАЗ 2112» столкнулся со «Сканией». По предварительным данным, легковушка выехала на полосу встречного движения, где врезалась в большегруз. Удар был таким сильным, что автомобиль восстановлению не подлежит.

За рулем «двенашки» находился 49-летний мужчина. В результате ДТП он госпитализирован с травмами 44-летний водитель грузовика с цистерной не пострадал.

Напомним, в воскресенье в Ярославской области во встречном ДТП погибли двое мужчин.

Сегодня, в понедельник, 23 сентября, на рыбинской окружной произошло еще одно встречное столкновение. По предварительным данным, пострадали три человека

ИСТОЧНИК KP.RU

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