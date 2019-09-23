2019-09-23T11:54:37+03:00
Общество

В среду в Ярославле перекроют центр города

25 сентября «Шинник» сыграет с «Сочи»
Роман РЫЖИКОВ
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В среду, 25 сентября, из-за футбола в центре Ярославля ограничат движение. Пока «черно-синие» будут играть с «Сочи», на Володарского ограничат стоянку и остановку по четной и нечетной сторонам, с 16 часов и до окончания матча, а с 18 часов здесь и вовсе нельзя будет проехать.

Желаем ярославским футболистам удачи в 1/16 финала, а водителей просим отнестись к временным неудобствам с пониманием

ИСТОЧНИК KP.RU

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