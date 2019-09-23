2019-09-23T09:31:44+03:00
Происшествия

На ярославского школьника возбудили уголовное дело за сообщение о ложном минировании

Ребенок просто хотел посмотреть, что будет происходить
Екатерина РЯБЦЕВА
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Учителей и учеников экстренно эвакуировалиУчителей и учеников экстренно эвакуировалиФото: Алексей БУЛАТОВ
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12 сентября ярославский школьник написал в сети о минировании школы во Фрунзенском районе. Почти сразу же выяснилось, что сообщение было ложное.

Спустя шесть дней, 18 сентября, появилась такая же информация. В это время в школе шли уроки. Учителей и учеников экстренно эвакуировали. Полиция обследовала здание учебного заведения и снова ничего не обнаружила.

Позже удалось вычислить хулигана. Им оказался 14-летний ученик этой школы. Он дал странное объяснение своему поступку: хотел посмотреть, что будет происходить.

– По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма Следственным подразделением ОМВД России по Фрунзенскому городскому району возбуждены уголовные дела, – сообщили в ведомстве.

С ребенком начали вести профилактическую работу. Возможно, хулигана поставят на учет, дадут крупный штраф до семисот тысяч рублей или лишат свободы от трех до пяти лет.

Вот такими взрослыми наказаниями оборачиваются невинные детские шалости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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