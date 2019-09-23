В Ярославле неделя начнется со снегопада

СЕГОДНЯ 08:10 2019-09-23T08:10:06+03:00

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В понедельник, 23 сентября, в Ярославской области снова пойдет снег. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду и осадки.

Подует холодный северный ветер 7-12 метров в секунду. При порывах его скорость увеличится до 15-18 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +8 градусов, но ночью ртуть в термометре упадет до -3 градусов.

Туманов не ожидается, метеорологическая видимость останется хорошая.

ГУ МЧС по Ярославской области обращается к водителям с просьбой быть осторожнее и внимательнее при первых заморозках.

ИСТОЧНИК KP.RU