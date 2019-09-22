2019-09-22T22:50:11+03:00
Происшествия

В Ярославской области в выходные сгорели дом и баня

В пожарах никто не пострадал
Екатерина РЯБЦЕВА
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В ночь с субботы на воскресенье, 22 сентября, в Ярославской области сгорели баня и дом.

В 00.22 в Большом Селе в Большесельском районе на улице Крестьянской загорелась частная баня. Тушить пожар приехали 2 машины и 5 человек. Примерно через 1,5 часа огонь был ликвидирован. Языки пламени повредили 6 квадратных метров помещения. Обошлось без жертв.

Ближе к утру, в 4.52 сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании частного дома в селе Судино Ростовского района. Туда выехали 2 машины и 6 человек. Огонь уничтожил 40 квадратных метров строения. К счастью, в пожаре тоже никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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