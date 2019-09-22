2019-09-22T17:21:25+03:00
Происшествия

В Ярославле «Мерседес» вылетел с Московского проспекта в цветочный ларек

Водитель получил травмы
Екатерина РЯБЦЕВА
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Прохожие видели, как хозяин ларька хотел драться с водителем иномаркиПрохожие видели, как хозяин ларька хотел драться с водителем иномаркиФото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле на Московском проспекте рядом с автовокзалом водитель «Мерседеса» врезался в круглосуточный цветочный ларек.

Это случилось вечером в субботу, 21 сентября. Мужчина не справился с управлением и на большой скорости вылетел с проезжей части. Торговый павильон получил сильные повреждения.

Очевидцы видели, как владелец цветочного бизнеса хотел устроить драку. Водитель после столкновения был не в состоянии противостоять мужчине.

К счастью, никто из пешеходов, стоящих рядом на остановке, не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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