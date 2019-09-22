Оказал первую помощь и отнес в скорую: в Ярославле водитель спас пассажира маршрутки
В ярославской маршрутке № 91 стало плохо одному из пассажиров. Водитель не
растерялся, оказал мужчине первую медицинскую помощь и вызвал врачей.
К сожалению, медиков так и не удалось дождаться. Пассажиры остановили мимо проезжающую скорую, которая госпитализировала мужчину.
– Я ехала в этот момент в этом автобусе. Там у парня началась эпилепсия. Спасибо большое водителю Алексею, – написала Ксения в группе «Жесть Ярославль».
Ярославцы надеются, что власти города отметят неравнодушного водителя, и поощрят его за правильные, последовательные и быстрые действия, которые спасли человеку жизнь.
ИСТОЧНИК KP.RU