2019-09-22T15:57:05+03:00
Общество

Оказал первую помощь и отнес в скорую: в Ярославле водитель спас пассажира маршрутки

У мужчина началась эпилепсия
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: Mziuli KoncelidzeФОТО: Mziuli Koncelidze
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В ярославской маршрутке № 91 стало плохо одному из пассажиров. Водитель не

растерялся, оказал мужчине первую медицинскую помощь и вызвал врачей.

К сожалению, медиков так и не удалось дождаться. Пассажиры остановили мимо проезжающую скорую, которая госпитализировала мужчину.

– Я ехала в этот момент в этом автобусе. Там у парня началась эпилепсия. Спасибо большое водителю Алексею, – написала Ксения в группе «Жесть Ярославль».

Ярославцы надеются, что власти города отметят неравнодушного водителя, и поощрят его за правильные, последовательные и быстрые действия, которые спасли человеку жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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