Ярославцы увидели первый в этом году снег

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-22T11:58:05+03:00

В соцсетях горожане стали делиться друг с другом кадрами первого снега/ФОТО: Иван Кокорин

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В воскресенье, 22 сентября, в Ярославле выпал первый снег.

Синоптики обещали похолодание и осадки, но ярославцы не до конца верили в снегопад в середине сентября.

Ранним утром термометр показывал 0 градусов тепла, а за окном уже крупными хлопьями шел снег. Он покрыл поля региона, припорошил деревья и укрыл стоящие во дворах автомобили.

Снежные осадки будут идти весь день. Ртуть в термометре поднимется максимум до +4 градусов тепла.

Потепление наступит только ко вторнику – до +7 градусов. Однако ночью все неделю ожидаются заморозки и даже наледь.

ГУ МЧС призывает водителей быть осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU