Ярославцы увидели первый в этом году снег
В воскресенье, 22 сентября, в Ярославле выпал первый снег.
Синоптики обещали похолодание и осадки, но ярославцы не до конца верили в снегопад в середине сентября.
Ранним утром термометр показывал 0 градусов тепла, а за окном уже крупными хлопьями шел снег. Он покрыл поля региона, припорошил деревья и укрыл стоящие во дворах автомобили.
Снежные осадки будут идти весь день. Ртуть в термометре поднимется максимум до +4 градусов тепла.
Потепление наступит только ко вторнику – до +7 градусов. Однако ночью все неделю ожидаются заморозки и даже наледь.
ГУ МЧС призывает водителей быть осторожными.
ИСТОЧНИК KP.RU