«Шинник» выиграл у «Чертаново»

СЕГОДНЯ 21:23 2019-09-21T21:23:54+03:00

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Молодая московская команда за пару сезонов в ФНЛ прочно закрепилась среди тех, к кому надо относиться с почтением, невзирая на возраст. К тому же, молодежь «Чертанова» играет на таких сумасшедших скоростях, что заработали кличку чертей. Против них действительно играть чертовски трудно. Тем не менее, класс наставника «Шинника» Александра Побегалова, которого все так же почтительно величают «Михалыч», проявился в матче в полной мере. «Михалыч» подготовил своих ребят к тому, чтобы выдержать стартовый натиск «чертей», не рискуя в эти минуты, но и не сбиваясь на стиль «автобуса». Хоть и владели «черти» мячом с завидным преимуществом, но грамотно построенная оборона ярославцев практически не допускала сбоев. Правда, был один неудачный поперечный пас Эльдара Низамутдинова на 21-й минуте, и-за чего возник опаснейший момент у ворот Станислава Антипина, но отбили. А потом из-за травмы пришлось с интервалом в 10 минут заменять сначала Дмитрия Самойлова и Валерия Цховребова.

Вроде, неприятность… Однако появившийся на поле Александр Эктов, своей энергией встряхнул партнеров и игра резко переместилась на другую половину поля. На 35-й минуте он даже забил, но секундой ранее судья определил его фол перед этим. Но то, что мяч опробовал дорогу в стан «чертей», вскоре помогло нашему хавбеку Василию Алейникову, филигранный по точности удар которого метров с 20 пришелся точно в «девятку»!!! Буквально через минуту едва его подвиг не повторил Низамутдинов, но вратарь все же успел отбить мяч на угловой. Вот после перерыва ярославцы вполне могли встать «автобусом» на своей половине поля и удерживать перевес. Однако «Шинник» за эти 45 минут создал у ворот «чертей» столько моментов, что хозяева поля должны благодарить судьбу, вратаря и судей, что избежали разгрома в домашнем матче. После этой победы «Шинник» с 23 очками вплотную примкнул в зоне стыков.

«Чертаново» - «Шинник» - 0:1 (0:1).

ИСТОЧНИК KP.RU