Снег и ветер: в Ярославской области дали экстренное предупреждение о непогоде
В Ярославской области объявили экстренное предупреждение. По сообщению на сайте МЧС, с 18 часов 21 сентября до 18 часов 22 сентября в регионе ожидаются умеренные осадки в виде дождя, иногда с мокрым снегом. Ожидается сильный ветер - до 7-12 метров в секунду с порывами до 15-18 метров в секунду.
- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на дорогах федерального и местного значения, увеличение количества ДТП, повреждение ЛЭП и линий связи, нарушения в системе ЖКХ, обрушения слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, строительных кранов, ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ, - предупредили спасатели.
Напомним, по ночам в области уже возможны заморозки. А вот отопление в Ярославле начнут давать только на следующей неделе.
На Дзержинский район Ярославля обрушился заряд дождя с градом.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU