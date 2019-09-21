2019-09-21T18:20:04+03:00
Общество

Снег и ветер: в Ярославской области дали экстренное предупреждение о непогоде

Неблагоприятный период продлится ровно сутки
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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А в Брагино ледяной дождь прошел уже днем 21 сентября.А в Брагино ледяной дождь прошел уже днем 21 сентября.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области объявили экстренное предупреждение. По сообщению на сайте МЧС, с 18 часов 21 сентября до 18 часов 22 сентября в регионе ожидаются умеренные осадки в виде дождя, иногда с мокрым снегом. Ожидается сильный ветер - до 7-12 метров в секунду с порывами до 15-18 метров в секунду.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на дорогах федерального и местного значения, увеличение количества ДТП, повреждение ЛЭП и линий связи, нарушения в системе ЖКХ, обрушения слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, строительных кранов, ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ, - предупредили спасатели.

Напомним, по ночам в области уже возможны заморозки. А вот отопление в Ярославле начнут давать только на следующей неделе.

На Дзержинский район Ярославля обрушился заряд дождя с градом. Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

На Дзержинский район Ярославля обрушился заряд дождя с градом.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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