2019-09-20T19:50:37+03:00
Общество

В Ярославле ограничат движение из-за Дня без автомобиля

Произойдет это в ближайшее воскресенье, 22 сентября
Мария СОКОЛОВА
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В ближайшее воскресенье в Ярославле пройдет День без автомобиля.В ближайшее воскресенье в Ярославле пройдет День без автомобиля.Фото: Леонид ВАЛЕЕВ
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В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ярославля, в этот деньна Волжской набережной (нижний ярус) и Стрелке состоятся спортивные мероприятия «День без автомобиля».

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения в период проведения спортивного мероприятия с 8 часов утра до 18 часов на участках Пятницкого съезда, улицы Флотская, Красного съезда, Волжского спуска, Которосльной набережной (нижний ярус) вводится временное ограничение движения транспортных средств.

Также в районе Речного вокзала вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств. Мэрия просит всех автолюбителей быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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