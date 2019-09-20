В Ярославле ограничат движение из-за Дня без автомобиля

СЕГОДНЯ 19:50 2019-09-20T19:50:37+03:00

В ближайшее воскресенье в Ярославле пройдет День без автомобиля. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Произойдет это в ближайшее воскресенье, 22 сентября

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В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ярославля, в этот деньна Волжской набережной (нижний ярус) и Стрелке состоятся спортивные мероприятия «День без автомобиля».

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения в период проведения спортивного мероприятия с 8 часов утра до 18 часов на участках Пятницкого съезда, улицы Флотская, Красного съезда, Волжского спуска, Которосльной набережной (нижний ярус) вводится временное ограничение движения транспортных средств.

Также в районе Речного вокзала вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств. Мэрия просит всех автолюбителей быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU