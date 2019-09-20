В Ярославле ограничат движение из-за Дня без автомобиля
В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ярославля, в этот деньна Волжской набережной (нижний ярус) и Стрелке состоятся спортивные мероприятия «День без автомобиля».
В целях повышения уровня безопасности дорожного движения в период проведения спортивного мероприятия с 8 часов утра до 18 часов на участках Пятницкого съезда, улицы Флотская, Красного съезда, Волжского спуска, Которосльной набережной (нижний ярус) вводится временное ограничение движения транспортных средств.
Также в районе Речного вокзала вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств. Мэрия просит всех автолюбителей быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU