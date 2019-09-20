Мэрия выпустила постановление о подорожании проезда
Мэрия выпустила постановление о подорожании проезда. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Как и писала ранее «КП-Ярославль», в нем прописывается увеличение стоимости проезда в городском общественном транспорте с 23 до 28 рублей. Новые цены на билеты начнут действовать с 1 октября.
- При этом будет сохранена стоимость проездных билетов для льготных категорий граждан, — отметил начальник управления пассажирского транспорта ДГХ Сергей Волканевский.
После этого в Ярославле сложится парадоксальная ситуация. Ведь стоимость проезда в маршрутках частные перевозчики пока не планируют поднимать - она окажется меньше, чем в муниципальном транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU