СЕГОДНЯ 16:10 2019-09-20T16:10:03+03:00

Теперь уже официально подтверждено, что проезд в Ярославле подорожает. Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

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Мэрия выпустила постановление о подорожании проезда. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Как и писала ранее «КП-Ярославль», в нем прописывается увеличение стоимости проезда в городском общественном транспорте с 23 до 28 рублей. Новые цены на билеты начнут действовать с 1 октября.

- При этом будет сохранена стоимость проездных билетов для льготных категорий граждан, — отметил начальник управления пассажирского транспорта ДГХ Сергей Волканевский.

После этого в Ярославле сложится парадоксальная ситуация. Ведь стоимость проезда в маршрутках частные перевозчики пока не планируют поднимать - она окажется меньше, чем в муниципальном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU