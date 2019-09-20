В Ярославле на улице Панина сбили шестилетнего мальчика
Медики госпитализировали ребенка
За рулем ВАЗ-2131 находилась 46-летняя женщинаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг, 19 сентября, около 19.10 часов в Дзержинском районе на улице Панина автомобиль «Нива» сбил шестилетнего ребенка. За рулем ВАЗ-2131 находилась 46-летняя женщина.
Мальчик перебегал дорогу по пешеходному переходу на разрешенный сигнал светофора.
В соцсетях очевидцы аварии вспоминают, что водитель даже не притормозила.
На место аварии приехали сотрудники ГИБДД и медики. Пострадавшего ребенка госпитализировали.
– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU