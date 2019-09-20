В Ярославле на улице Панина сбили шестилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 15:34 2019-09-20T15:34:16+03:00

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В четверг, 19 сентября, около 19.10 часов в Дзержинском районе на улице Панина автомобиль «Нива» сбил шестилетнего ребенка. За рулем ВАЗ-2131 находилась 46-летняя женщина.

Мальчик перебегал дорогу по пешеходному переходу на разрешенный сигнал светофора.

В соцсетях очевидцы аварии вспоминают, что водитель даже не притормозила.

На место аварии приехали сотрудники ГИБДД и медики. Пострадавшего ребенка госпитализировали.

– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU