Ярославского адвоката Владимира Зубкова осудили на четыре года за мошенничество

СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-20T15:27:24+03:00

Экс-депутата и бывшего лидера отделения партии «Яблоко» взяли под стражу прямо в зале суда

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Ярославского адвоката, экс-депутата муниципалитета и бывшего лидера ярославского отделения партии «Яблоко» Владимира Зубкова признали виновным в мошенничестве, фальсификации доказательств и приговорили к 4 годам заключения. Кроме того, ему запретили заниматься юридической деятельностью в течение 2,5 лет.

- Вину свою не признаю, каких-либо преступлений не совершал, - написал в своем фейсбуке сам Зубков.

Напомним, один из клиентов Зубкова обвинил его в том, что тот дважды попытался взять деньги за одну и ту же работу – сначала получил гонорар от сестры подзащитного, не выдав квитанцию, а потом через суд пытался взыскать деньги с самого клиента. Речь идет о сумме в несколько миллионов рублей.

- Владимира Зубкова взяли под стражу в зале суда, - сообщили в пресс-службе Ярославского обласного суда.

Известно, что Зубков и его защитник уже подали апелляцию на приговор.

Кстати, в Рыбинске мошеннику, укравшему 6 миллионов дольщиков, четыре года дали условно.

ИСТОЧНИК KP.RU