В Ярославле росгвардецы заметили пожар, разбудили людей и вызвали пожарных
На садовом участке загорелся гараж
ФОТО: Росгвардия
Изменить размер текста:
Ярославские росгвардецы заметили, как в частном секторе Красноперекопского района около 5 часов утра на улице Большая Федороваская что-то загорелось.
Правоохранители прибыли на место и увидели, что языки пламени охватили гараж, который стоял недалеко от дома.
Сотрудники Росгвардии вызвали пожарную службу, разбудили спящих людей и помогли им отогнать машины на безопасное расстояние.
Прибывшие пожарные смогли быстро потушить огонь, пока пламя не перекинулось на соседние постройки.
В пожаре никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU