В Ярославле росгвардецы заметили пожар, разбудили людей и вызвали пожарных

СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-20T13:59:50+03:00

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Ярославские росгвардецы заметили, как в частном секторе Красноперекопского района около 5 часов утра на улице Большая Федороваская что-то загорелось.

Правоохранители прибыли на место и увидели, что языки пламени охватили гараж, который стоял недалеко от дома.

Сотрудники Росгвардии вызвали пожарную службу, разбудили спящих людей и помогли им отогнать машины на безопасное расстояние.

Прибывшие пожарные смогли быстро потушить огонь, пока пламя не перекинулось на соседние постройки.

В пожаре никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU